Marc Brys maakt zijn eigen nieuwkomers met de grond gelijk: “Met hun conditie vallen ze compleet uit de toon. Ik word daar pisnijdig van”

Het verschil met vorig seizoen is opmerkelijk. Precies een jaar geleden blaakte Marc Brys voor de competitiestart van het vertrouwen. Met reden zo bleek, want OHL schoot met zes op zes uit de startblokken. We gaan een nieuwe zes op zes tegen Sporting Charleroi en RWDM niet uitsluiten, maar Brys benadrukt nu dat er vooral nog veel werk is. “Sommige nieuwe spelers vallen compleet uit de toon”, merkt de coach op.