Wie is Toco, de man die het internet op stelten zet met zijn opvallende hobby?

Wie is Toco? De Japanner ging de afgelopen dagen viraal met zijn opvallende hobby. Hij deelt namelijk filmpjes op internet van zichzelf in een levensecht hondenpak en dat levert op z’n minst gemengde reacties op.

“Ik kan eindelijk mijn droom waarmaken”, schreef de Japanner Toco afgelopen jaar op Twitter. Daarbij plaatste hij een video van tien seconden. In die video is een Schotse langharige herdershond te zien die zijn poot optilt en braaf gaat liggen. Maar wie goed kijkt, ziet dat er iets niet helemaal klopt.

Het is namelijk geen echte hond, maar wel Toco in een kostuum. Dat bijna levensechte kostuum werd door het Japanse bedrijf Zeppet gemaakt. Zij zijn gespecialiseerd in kostuums voor film- en tv-producties, maar maakten dit keer het pak op maat voor Toco. De Japanner moest er 40 dagen op wachten en telde er zo’n 14.000 euro voor neer. Een stevige som, maar in ruil werd zijn eerste YouTube-video meer dan 3 miljoen keer bekeken. (lees verder onder de video)

In daaropvolgende weken en maanden publiceerde hij daarom nog verschillende video’s. De ene keer speelt hij met een balletje, de andere keer gaat hij op verkenning in een nieuw huis. Steeds in het hondenpak. Hij probeerde ook al eens pingpong te spelen en at in een andere video (nep) hondenvoer. Praten doet Toco niet, hij communiceert met zijn volgers via ondertitels of geschreven boodschappen. De man wil namelijk niet herkend worden uit schrik dat mensen hem “raar” zouden vinden. Alleen zijn familie en dichte vrienden weten daarom van zijn opvallende hobby.

Duitse tv-reportage

In november 2022 liet hij voor het eerst een cameraploeg toe. De Duitse zender RTL vloog naar Japan voor een interview. “Ik heb hem van tevoren kort leren kennen en ik kan dus onthullen dat hij heel tenger is en iets kleiner is dan ik. Hij kwam vergezeld van zijn vrouw en ook zij wilde niet met ons voor de camera spreken”, vertelt de presentatrice in de reportage.

De identiteit van de man blijft, ondanks zijn internetbekendheid, dus nog steeds geheim. In de reportage gaat Toco voor het eerst naar een park en laat hij zich aaien door voorbijgangers. Ook enkele echte honden lijken geïnteresseerd. Na twintig minuten klautert de Japanner opnieuw op een karretje en wordt hij door de Duitse presentatrice weggerold.

“Hij kan niet zo snel wandelen en het wordt erg heet in het pak”, legt ze uit. Toco deelde afgelopen week de beelden van het interview op zijn eigen YouTube-kanaal, waardoor hij opnieuw viraal ging. (lees verder onder de video)

Waarom?

De man zegt verrast te zijn door de aandacht die hij krijgt, maar begrijpt de nieuwsgierigheid wel. Daarom deelde hij in het verleden al eens een video waarin hij antwoordt op vragen van zijn volgers. En de meest gestelde vraag is: waarom? Waarom kruipt hij in het pak en gedraagt hij zich als een hond? Een vraag die ook de media hem geregeld voorschotelt. Daarop antwoorden is voor Toco moeilijk. “Ik heb zo lang als ik mij herinner al de droom om een dier te zijn. Op deze manier kan ik die droom in vervulling laten gaan”, legt hij uit. Hij wordt er gelukkig van en kan er ook anderen gelukkig mee maken, klinkt het.

Waarom dan een Schotse herdershond? Omdat het zijn favoriete hondenras is en omdat hij niet zo veel groter is dan de hond, legt hij uit. Hij waarschuwt ook wel voor fake news. “Ik heb nooit gezegd dat ik het leven als mens beu ben. Dat hebben ze verkeerd gerapporteerd.” (Lees verder onder de post)

“Schattig” tot “traumatisch”

Toco’s passie kan op veel onbegrip rekenen. Op sociale media noemen mensen zijn gedrag “vreemd”, “zot” of zelfs “traumatisch”. Dat de man zo veel geld uitgaf aan het kostuum, stuit ook op veel onbegrip. Maar de Japanner laat het niet aan zijn hart komen. Hij blijft video’s plaatsen en creëerde ondertussen ook al een Instagram- en een TikTok-account. En daar verzamelt hij dezer dagen miljoenen views. Dat velen hem “schattig” of “leuk” noemen helpt natuurlijk ook. “Blijf je droom volgen, Toco”, klinkt het.