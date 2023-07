Helft van de huurders verlaten woning binnen de drie jaar

Eén op de twee huurders in ons land verlaten hun woning al binnen de drie jaar. Dat blijkt uit de cijfers van verzekeringsmaatschappij Korfine die de huurwaarborgen onder de loep nam.

Als de huurder het huurcontract niet opzegt binnen de eerst drie jaar, dan verkleint de kans jaar na jaar dat deze de woning nog zal verlaten. Maar uit de meest ­recente cijfers van Korfine blijkt dat meer dan één op de twee ­Belgische huurders de gehuurde woning verlaat binnen de drie jaar. “En dat percentage blijft over de jaren heen redelijk ­constant”, zegt CEO Patrick ­Boterbergh. “Dat is toch op­vallend in tijden van energie­crisis en ook krapte op de huurmarkt. Wij zouden verwachten dat huurders dan niet langer blijven. Maar dat blijkt niet uit onze ­cijfers.”

Kristophe Thijs, woordvoerder van de vastgoedfederatie CIB, wijt die snelle switch, na drie jaar, aan de baksteen in onze maag. “Huren is vaak een eerste opstapje bij het verlaten van het ouderlijke huis of na een scheiding. Het geeft de mogelijkheid om ook wat te sparen. Van zodra iemand de huurmarkt kan ver­laten om een woning te kunnen kopen, doet men dat vaak ook. De waardevastheid van ons vastgoed speelt hier uiteraard ook in mee.”

En toch stelt Korfine ook vast dat meer en meer mensen zich ondertussen op de huurmarkt begeven. “Zo steeg het aantal afgesloten huurwaar­borgen via Korfine in 2022 met meer dan 20 procent ten op­zichte van 2017. Hoewel het dus ­moeilijker wordt om huur­woningen te vinden met een huurprijs ­lager dan 600 euro.” (nba)