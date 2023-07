Ex-militair die premier De Croo bedreigde, is uitgeleverd aan ons land door Noorwegen

Sam H., de 30-jarige ex-militair uit Leopoldsburg die begin juli werd gearresteerd in Oslo na een dreigvideo aan Alexander De Croo, is donderdagavond aan ons land uitgeleverd door Noorwegen. Dat maakt het federaal parket bekend.

De overlevering gebeurde donderdagavond rond 20 uur. H. zal op 28 juli door de federale gerechtelijke politie en vervolgens door de onderzoeksrechter verhoord worden. Die laatste zal dan beslissen of de man al dan niet aangehouden blijft en wat de volgende stappen in het dossier zijn.

“In dit stadium zijn de feiten gekwalificeerd als voorbereiding van een terroristisch misdrijf en bedreiging om een terroristisch misdrijf te plegen. In het belang van het onderzoek worden er geen verdere mededelingen gedaan over deze zaak.”

Bedreigingen

Op vrijdagochtend 7 juli stuurde Sam H. een video de wereld in, waarin hij vier kogels afvuurde op premier Alexander De Croo. Hij kondigde ook een bloedvergieten aan. Omdat de ex-militair met mentale problemen kampte en extreemrechtse sympathieën zou hebben, werd de dreigvideo meteen serieus genomen. De politie stelde een perimeter in rond het huis van de man op de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg. Hoewel Sam H. zelf beweerde dat hij in Noorwegen zat, kwam een onderhandelaar ter plaatse om na te gaan of hij zich toch niet in zijn huis bevond.

Uiteindelijk bleek de ex-militair wel degelijk in Noorwegen te zitten. Om 19 uur maakte het federaal parket die vrijdagavond bekend dat Sam H. was opgepakt in de Noorse hoofdstad Oslo. België vroeg Noorwegen meteen om zijn uitlevering. Die is nu geregeld.