Regering heeft nieuw strafwetboek klaar: “Strengere straffen, maar celstraf moet laatste remedie worden”

De regering is het eens geworden over een nieuw strafwetboek. Bij het uitdelen van straffen zullen rechters in de toekomst rekening moeten houden met een soort puntensysteem. Hoe meer punten iemand scoort, hoe hoger de categorie waarin iemand belandt – en hoe strenger de straf. “Het doel is om efficiënter en logischer te straffen”, zegt Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD).