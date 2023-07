ChatGPT helpt Nederlandse partij BBB met verkiezingsprogramma

In Nederland vinden op 22 november nieuwe parlementsverkiezingen plaats. BNR vroeg daarom aan alle partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn of ze van plan waren AI in te zetten bij hun campagnes. In andere landen wordt de technologie ook gebruikt om kiezers te winnen.

BBB geeft aan dat medewerkers van de partij gebruikmaken van een op ChatGPT gebaseerde extensie om de essentie te destilleren uit de parlementaire bijdragen van partijleider Caroline van der Plas. De chatbot doet aan de hand hiervan suggesties voor het partijprogramma.

Campagneleider Henk Vermeer verduidelijkt aan BNR dat ChatGPT helpt om zaken samen te vatten en te “ordenen”. Het schrijven van teksten gebeurt niet door AI.

Volt is de enige andere partij die aangeeft AI in te zetten tijdens de komende verkiezingscampagne. De overige partijen zeggen dat ze dit niet van plan zijn, of wensen geen commentaar te geven.