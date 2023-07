Ex-topvrouw over angstklimaat bij Twitter: “Mensen werden bang om met Elon Musk te praten”

Een vrouw die in het verleden aan de top stond van Twitter, nu X, heeft op de socialenetwerksite verteld hoe eigenaar Elon Musk een klimaat van angst heeft gecreëerd nadat hij het bedrijf had overgenomen. “Hij kan plotseling van enthousiasme naar woede gaan.”

Esther Crawford, die de nieuwe baas in de eerste vier maanden na de overname publiekelijk had gesteund, zei dat ze “verbaasd was over zijn gretigheid om zoveel dingen in de as te leggen”.

“Maar met genoeg geld en tijd komt er misschien iets nieuws en innovatiefs uit voort”, zo nuanceerde ze vervolgens.

“Elon is vreemd genoeg charmant en erg grappig,” omschrijft Crawford haar ex-baas, “maar hij kan plotseling van enthousiasme naar woede gaan. Mensen werden snel bang om met hem te praten.”

Als voormalig directeur productontwikkeling bij Twitter is Crawford vooral bekend vanwege het retweeten van een foto van zichzelf slapend in een slaapzak op kantoor in de dagen na de overname eind oktober.

Als architect van het nieuwe betaalde abonnement ‘Blue’ had ze dag en nacht met haar team gewerkt om het binnen het door de Tesla-baas gestelde tijdschema te lanceren.

Musk ontsloeg haar eind februari, samen met tientallen andere werknemers. Hij had al snel de helft van het personeel ontslagen en de rest gevraagd om te kiezen tussen “alles geven of vertrekken”.