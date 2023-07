Tachtig nieuwe extremisten op OCAD-lijst: “De dreiging verandert continu”

Tegelijk werden vorig jaar ook een negentigtal personen geschrapt uit de gemeenschappelijke gegevensbank (GGB). Dat gebeurt als ze positief evolueren en er duidelijk sprake is van een proces van herintegratie in de samenleving. Bijgevolg werd de lijst iets korter, tot zo’n 700 personen.

Van de extremisten en terroristen op de lijst, komt 87 procent uit de hoek van de jihadistische ideologie. Iets minder dan 10 procent heeft banden met het rechts-extremisme. De bedreiging door links-extremisten blijft beperkt tot 2 procent. Het overige procent wordt onder meer opgevolgd omwille van anti-establishmentgevoelens naar aanleiding van de pandemie of een politieke context in het buitenland.

De uitdagingen voor ons land zijn nog steeds legio, meldt OCAD. “De dreiging verandert continu”, zegt directeur Gert Vercauteren. “Dat maakt dat we waakzaam moeten blijven en intensief blijven samenwerken tussen partnerdiensten. Ik wil benadrukken dat dit werk nooit af is. We mogen geen gas terugnemen in het delen van informatie noch in het plegen van overleg. Bovendien is het minstens even belangrijk om als samenleving weerbaarder te worden tegen extremistische propaganda. Vooral de online radicalisering vormt nog steeds een grote uitdaging.”