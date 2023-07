Vier op de tien modewinkels verkochten deze zomersolden minder dan vorig jaar: “Gevolg van kwakkelend weer”

42 procent van de zelfstandige modehandelaars verkocht in de zomersolden minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van Mode Unie en UNIZO. Ook de omzet daalde licht.

In de laatste dagen van deze zomersolden peilden Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en ondernemersorganisatie UNIZO naar de verkoop. Uit hun bevraging blijkt dat 42 procent van de zelfstandige modehandelaars minder verkochten dan in dezelfde soldenperiode vorig jaar. 29 procent kende dezelfde verkoop en eveneens 29 procent verkocht meer.

LEES OOK. Styliste adviseert wat je deze soldenperiode wel en niet moet kopen: “Deze trend is na drie jaar op zijn retour”

“Deze zomersolden kenden een enthousiaste start op zaterdag met de eerste dagen heel wat consumenten op de been”, zegt directeur Isolde Delanghe van Mode Unie. “Maar in de tweede helft daalde de verkoop bij heel wat modehandelaars, waardoor iets minder dan de helft van de modewinkeliers minder verkochten dan de zomersolden vorig jaar.”

Ook de omzet van de zelfstandige modewinkels is licht gedaald, met gemiddeld 5 procent. “Vooral het kwakkelende zomerweer werkte de verkoop tegen”, zegt Delanghe. “Bovendien vergelijken we met een goede soldenperiode in 2022, waar we na vier slechte corona seizoenen een inhaalbeweging zagen in koopgedrag bij heel wat consumenten.”

LEES OOK. Zelfstandige modehandelaars starten solden met gemiddelde korting van 29 procent

Het voorjaar sloten modehandelaars af met een minverkoop van gemiddeld 1,6 procent ten opzichte van 2022. “Reden voor deze minverkoop is vooral dat handelaars te kampen kregen met sterk gestegen kosten. Personeel, energie en de stijgende aankoopprijzen binnen de sector zorgen er immers voor dat het gemiddelde nettoresultaat van dit seizoen sterk afgezien heeft”, weet Delanghe.

De solden lopen officieel nog tot en met maandag 31 juli.