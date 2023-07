IN DE ARCHIEVEN VAN ASSISEN. De moordaanslag op de Koning der Belgen: “Ik wou een aanslag plegen op zijn klasse, op de bourgeoisie”

Brussel, 1902. De Belgische koning Leopold II rijdt met een koets door de massa op koningsdag. Net voor hij aan het paleis arriveert, klinken twee schoten. Het publiek springt op de dader, agenten doen alle moeite van de wereld om de man uit de klauwen van het volk te redden. En dan draaien alle blikken zich angstvallig naar de koets…

In onze podcastreeks De Archieven van Assisen duiken we zoals elke zomer in fascinerende assisenzaken van meer dan honderd jaar geleden. Aflevering 1 gaat over een vergeten moordaanslag, die de geschiedenis van België drastisch had kunnen veranderen.