Natuurbeschermers slepen Vlaamse overheid voor de rechter om wilde hamster van uitsterving te redden

Zes jaar lang werden kosten noch moeite gespaard om de Europese hamster een boost te geven. De soort hangt al decennialang aan het infuus, maar de laatste jaren ging het van kwaad naar erger. Van de vier gekende populaties blijft uiteindelijk nog een heel kleine van een vijftigtal hamsters over in de Tongerse deelgemeente Widooie, maar hun habitat staat onder druk van intensieve landbouw. Tussen 2019 en 2021 werden er nog 165 gekweekte hamsters uitgezet, helaas zonder het gewenste effect.

Een van de hamsters in Widooie. — © Agentschap Natuur & Bos

Om de totale uitsterving te voorkomen starten Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid. Volgens hen blijft de overheid “ernstig in gebreke” om de hamster te beschermen.

Het eerste soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de hamster moest redding brengen maar is daar niet in geslaagd, opperen Dryade en Vogelbescherming Vlaanderen. “De aanpak van dit SBP was onvoldoende ambitieus en té vrijblijvend, want het steunde in grote mate op vrijwillige beheerovereenkomsten met landbouwers.”

Het eerste SBP liep af in 2020, maar werd al twee keer werd verlengd. “Hoewel het al geruime tijd duidelijk is dat het tweede SBP niet in werking zou treden voor het oogstseizoen in 2023, heeft de Vlaamse overheid nauwelijks noodmaatregelen genomen”, aldus de natuurbeschermers, die vrezen dat de laatste resterende hamsterpopulatie in Widooie zal verdwijnen nog voor het tweede SBP van start gaat.