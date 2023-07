Gezin in zak en as na diefstal van auto op oprit: “Onze vakantieplannen mogen we nu wel opbergen”

In de Pastorijstraat in Koersel is woensdagnacht een donkerblauwe Opel Astra gestolen. Die stond gewoon op de oprit van de familie Öz. “We zouden er volgende week mee op vakantie vertrekken”, zeggen ze verontwaardigd.

“Mijn vrouw stond op omstreeks 6.30 uur om te gaan werken. Maar toen ze het rolluik omhoog deed, zag ze de auto niet staan. We zijn dan meteen op de camerabeelden gaan kijken”, aldus Huseyin Öz. Daarop was te zien dat om 3.16 uur iemand uit de struiken tevoorschijn kwam en naar de wagen liep. (Lees verder onder de foto)

Een bewakingscamera kon de diefstal filmen. — © rr

“Iets later scheen hij met een zaklamp op de wagen. De dader forceerde de deur en stapte in. Daarna reed hij zonder autosleutels met de auto weg richting de Linkestraat. In nog geen vijf minuten was alles gebeurd. Onvoorstelbaar. Het lijkt wel om een professionele dievenbende te gaan.”

Het gezin verwittigde meteen de politie. “Zij waren hier omstreeks 7 uur en startten meteen een onderzoek. Mensen die tijdens die nacht iets verdachts hebben gezien, vragen we dit zeker te melden aan de politie van Beringen.” (Lees verder onder de foto)

Huseyin Öz: — © Zahra Boufker

De familie Öz is danig geschrokken. “Die auto was afgesloten en stond gewoon op onze oprit. Dan mag je er toch wel vanuit gaan dat die er ’s anderdaags nog zal staan? Blijkbaar niet. We overwegen nu om een omheining te plaatsen en nog wat extra beveiliging te zetten…”

“We kunnen ook niet begrijpen waarom dieven het op onze auto gemunt hadden”, gaat Huseyin verder. “Op de oprit stond immers ook mijn bedrijfswagen. Dat is ook een Opel Astra, maar dan een nieuwer model. Die hebben ze gek genoeg niet aangeraakt. Heel vreemd allemaal.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Extra jammer is dat de familie Öz volgende week op vakantie zou vertrekken met de auto die nu gestolen is. “We keken zo uit naar de vakantie. We zouden met ons gezin op rondreis trekken door Turkije om zo een paar dagen op verschillende plaatsen te verblijven. Maar dat kunnen we nu wel vergeten. We hopen alsnog dat de politie de dief snel zal vatten.”