IN BEELD. Bekend Vlaanderen schittert op rode loper van eerste Cirque du Soleil-show in zeven jaar in ons land

Donderdagavond ging Kurios in première, de grote terugkeer van Cirque du Soleil in ons land na zeven jaar. En dat ging natuurlijk gepaard met een rode loper in Knokke-Heist. Onder de 2.500 aanwezigen doken onder andere Alex Callier, Michael Roskam en Marc Coucke.

Cirque du Soleil slaat voor het eerst sinds 2016 nog eens de tenten op in Knokke-Heist, en dat ging tijdens de première van donderdagavond natuurlijk gepaard met een rode loper. Het BV-landschap was alvast goed vertegenwoordig: Alex Callier, Andy Peelman, Charlotte Timmers, Michael Roskam, Marc Coucke, Peter Van de Veire, Lize Feryn, Lotte Vanwezemael en vele anderen maakten hun opwachting in de ‘Big Top’-tent. (lees verder onder de foto’s)

© Carlo Coppejans

© Cirque du Soleil

Al meer dan 4,5 miljoen toeschouwers

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ werd voor de eerste keer gespeeld in België, meteen de grote terugkeer van een Cirque du Soleil-tentshow na zeven jaar. “Tijdens de première waren ongeveer 2.500 mensen aanwezig”, laat Cirque du Soleil weten. De show speelt zich af in een alternatief maar vertrouwd verleden, in het mechanische lab van een onderzoeker die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat. Een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. (lees verder onder de foto)

Michael Roskam en Eline De Munck. — © IF

Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd Kurios al meer dan tweeduizend keer opgevoerd in dertig steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers kwamen al kijken naar het spektakel. Aan de productie nemen vijftig acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen deel. Deze cast wordt ondersteund door 122 technici en medewerkers uit 27 landen.

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ loopt van donderdag 27 juli tot en met zondag 27 augustus.

© carlo Coppejans

© Carlo Coppejans

© Carlo Coppejans

© Carlo Coppejans