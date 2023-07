Drie nieuwe aanklachten tegen Donald Trump, die “werknemer vroeg om camerabeelden te wissen”

Donald Trump heeft drie extra aanklachten aan zijn been. De oud-president wordt beschuldigd van belemmering van de rechtsgang en het opzettelijk achterhouden van geheime documenten. Volgens rechtbankdocumenten zou hij bovendien een medewerker gevraagd hebben om compromitterende bewakingsbeelden te wissen in zijn landgoed Mar-a-Logo in Florida.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft drie extra aanklachten aan de lijst van 37 aanklachten die al lopen tegen de voormalige president. De zaak draait om tientallen dozen met dossiers die de voormalige president uit het Witte Huis meenam bij zijn vertrek en die later gevonden werden op zijn landgoed in Florida.

LEES OOK. Donald Trump wil rechtszaak over geheime documenten uitstellen tot na presidentsverkiezingen

Naast de medewerker die de bewakingsbeelden (waarop te zien is hoe dozen met documenten worden verplaatst) gewist zou hebben, is nog een tweede werknemer van Trump aangeklaagd in de zaak: Carlos De Oliveira, een onderhoudsmedewerker op Mar-a-Lago, zou Trump hebben geholpen met het verbergen van documenten waar de autoriteiten naar op zoek waren en op die manier de rechtsgang hebben belemmerd. Een andere werknemer van Trump, Walt Nauta, werd eerder om dezelfde reden aangeklaagd maar pleit onschuldig.

LEES OOK. Proces rond achterhouden documenten door Trump start in mei

Vorige week werd bekend dat het proces op 20 mei volgend jaar van start gaat. Tegen Trump waren al een kleine veertig aanklachten ingediend omdat hij vertrouwelijke documenten zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Vorige maand zei hij voor de rechter in Miami onschuldig te zijn.

In een officiële verklaring ontkent Trumps campagneteam in de gekende stijl ook nu weer alle betrokkenheid van de Republikein. “Dit is niets meer dan een voortdurende wanhopige en wanhopige poging van de Biden Crime Family en hun ministerie van Justitie om president Trump lastig te vallen”, luidt de verklaring. “De gestoorde Jack Smith (de speciale aanklager, red.) weet dat ze geen zaak hebben en zoekt naar een manier om hun illegale heksenjacht te redden en om iemand anders dan Donald Trump ertoe te brengen het [in de verkiezingen van 2024] op te nemen tegen crooked Joe Biden”.