De eerste punten van het seizoen zijn binnen: hoe zat het ook alweer met de Belgische coëfficiënt in Europa?

België heeft dit seizoen geen rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League. Antwerp moet eind augustus nog een play-offronde spelen omdat ons land op het einde van het seizoen 2021-2022 uit de top tien van de coëfficiëntenranglijst, die opgemaakt wordt op basis van prestaties van de vorige vijf jaar, was getuimeld.

Gelukkig heeft de volgende Belgische landskampioen dat rechtstreekse CL-ticket alweer beet. Vorig seizoen zetten onze clubs een recordjaar neer dankzij de 1/8ste finale van Club Brugge in de Champions League en de kwartfinales van Union, Anderlecht en Gent in Europa. België klom daardoor van de dertiende naar een veilige achtste plaats.

UEFA-coëfficiëntenranking 1. Engeland 88.928 2. Spanje 75.927 3. Italië 71.570 4. Duitsland 69.553 5. Nederland 52.300 6. Frankrijk 51.914 7. Portugal 46.816 8. België 34.900 9. Schotland 30.450 10. Oostenrijk 28.800

Op die achtste plaats zal ons land vermoedelijk ook een tijdje blijven staan. De kloof met nummer zeven Portugal is gigantisch, maar ook eerste achtervolger Schotland staat op ruime afstand van België en nummer tien Oostenrijk staat nog wat verder. Het belangrijkste voor ons land is in de top tien blijven, dan behouden we ons ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Antwerp eind augustus in actie

Deze week deden onze clubs al een eerste goeie zaak. Het gelijkspel van Genk op het veld van Servette Genève in de tweede voorronde van de Champions League leverde 0.100 punt op, de zeges van Gent (5-1 tegen het Slovaakse Zilina) en Club Brugge (3-0 tegen het Deense Aarhus) in de tweede voorronde van de Conference League zorgden telkens voor 0.200 punten. In totaal mag België dus alweer 0.500 punten bijschrijven. Vorig seizoen strandde ons land uiteindelijk op 14.200 punten, dat was een record. Slechts vier landen deden beter.

© BELGA

Volgende week spelen Genk, Club en Gent hun terugwedstrijden. Ze moeten alle drie nog twee voorrondes overleven om in de groepsfase te raken. Antwerp speelt op 22 of 23 en op 29 of 30 augustus in de play-offronde van de Champions League. Op 7 augustus kent de Great Old zijn tegenstander. Union is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.