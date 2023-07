Na noodweer in Noord-Italië: gestrande Belgische toeristen met bus op weg naar ons land

De schade veroorzaakt door de hagel is niet te overzien. — © rr

Belgische toeristen in Noord-Italië die door hagelschade aan hun wagen niet meer thuisraken, worden door VAB op dit moment weer naar België gebracht. De twee eerste bussen brengen in totaal 110 klanten van de pechverhelper naar huis.

Het bijzonder zware noodweer in Noord-Italië, onder meer in de bij toeristen erg populaire regio rond het Gardameer, heeft veel schade aangericht. Niet alleen aan gebouwen en infrastructuur, maar ook aan de auto’s van toeristen. Donderdag schreven we al dat de auto’s van honderden Belgen vernield door de Italiaanse hagelstorm.

Pechverhelper VAB legt bussen in om de getroffen Belgen weer thuis te krijgen. Op donderdag zijn twee VAB-bussen vanuit ons land naar het Gardameer vertrokken. Vrijdag zijn die weer naar België vertrokken, waar ze tussen vrijdagnacht en zaterdagochtend zullen aankomen. De auto’s van de reizigers blijven staan op een centraal depot aan het Gardameer en op een later moment met opleggers weer terug naar België getransporteerd worden. Mogelijk moet er nog een derde bus ingezet worden, meldt VAB.