Charles De Ketelaere krijgt nog eens zijn kans bij Milan en zet strafschop om, anticlimax voor Duranville na eerste treffer voor Dortmund

AC Milan heeft tijdens de Amerikaanse voorbereidingstournee na strafschoppen verloren tegen Juventus. Charles De Ketelaere, van wie wordt gezegd dat hij na een tegenvallend debuutseizoen, weg mag bij Milan, mocht na 57 minuten invallen. Voor een kentering kon CDK niet zorgen, maar hij zette wel zijn strafschop om in de penaltyreeks. Bij Dortmund vielen er twee Belgische goals te noteren tegen San Diego Loyal: Thomas Meunier scoorde de 0-4 nadat Julien Duranville de score had geopend, maar de 17-jarige aanvaller viel kort erna (weer) geblesseerd uit. Een serieuze anticlimax, want de 17-jarige flankaanvaller sukkelde al met een hamstringblessure na zijn overgang van Anderlecht.

Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers vielen bij Milan allebei in na 57 minuten. De 2-2 eindstand prijkte toen al op het scorebord na goals van Malick Thiaw (23”, 0-1), Danilo (33”, 1-1), Olivier Giroud (39”, 1-2) en Daniele Rugani (48”, 2-2).

In de strafschoppenreeks trok Juventus, waar Koni De Winter op de bank bleef, met 4-3 aan het langste eind. Charles De Ketelaere zette zijn penalty wel om.

De wedstrijd kaderde in de Soccer Champions Tour, een toernooi in de VS waar ook Barcelona, Real Madrid, Arsenal en Manchester United aan deelnemen.

Dinsdag neemt Milan het in Las Vegas op tegen Barcelona, een dag later staat Juventus in Orlando tegenover Madrid. Morgen/zaterdag spelen Barça en Real eerst nog tegen elkaar in Arlington.

Borussia Dortmund, eveneens op tournee in de VS, won eenvoudig met 0-6 van San Diego Loyal. Julien Duranville tekende al na twee minuten voor de openingsgoal. Hij moest een kwartier later wel van het veld met wat een spierblessure leek. Duranville kwam in januari over van Anderlecht, maar sukkelde met een hamstringblessure. Thomas Meunier zorgde in de 62ste minuut voor de 0-4. Hij was net als Thorgan Hazard bij de rust ingevallen.