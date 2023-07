Boerenbond over stikstofdecreet: “Het bezoek van één rijke Brit krijgt meer gehoor dan 3.000 tractoren in Brussel”

Donderdag maakten meerderheidspartijen N-VA en Open VLD bekend dat ze – zonder coalitiepartner CD&V – een voorstel van decreet rond stikstof gaan indienen in het Vlaams Parlement. Ze vragen daarbij meteen ook het advies van de Raad van State om op die manier tijd te winnen en het dossier te “deblokkeren”. Het stikstofdossier verhuist daarmee – grotendeels onder druk van het Ineos-arrest en een dreigend “vergunningsvacuüm” – van de tafel van de Vlaamse regering naar het parlement.

Het stoot Ceyssens tegen de borst dat de demarche van N-VA en Open VLD er komt op het moment dat INEOS-baas Jim Ratcliffe naar Vlaanderen kwam om de toekomst van zijn miljardeninvestering te bespreken. Volgens Het Laatste Nieuws had hij een ontmoeting met onder anderen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en premier Alexander De Croo (Open VLD).

“We zijn niet snel meer verrast, maar het ongeloof bij onze boeren was zeer groot”, reageert de Boerenbond-voorzitter. “We hebben meer dan 20.000 bezwaren geformuleerd die onder de mat geveegd zijn. We hebben voorstellen voor oplossingen geformuleerd waar niets mee gedaan is. We hebben met meer dan drieduizend tractoren in Brussel gestaan, maar we zijn niet gehoord. Dan komt er een namiddag een rijke Brit naar Vlaanderen afgezakt en prompt wordt een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement.”

Twee belangrijke punten

Over dat voorstel van decreet kan Ceyssens nog niets zeggen, aangezien de tekst nog niet beschikbaar is. Hij herhaalt de twee punten die voor de Boerenbond belangrijk zijn: het extern salderen (het principe waardoor de uitstootrechten van een stoppende landbouwer deels kunnen doorschuiven naar andere boeren, red.) en het wegwerken van de onvergunbaarheiddrempels. Het is momenteel nog onduidelijk of die zaken zijn opgenomen in het voorstel van decreet.

Ceyssens benadrukt dat de landbouwsector al jaren in onzekerheid leeft, sinds het debat over stikstof gestart is. Het manoeuvre van N-VA en Open VLD heeft volgens hem niet meteen impact op de landbouwers. “En eerlijk, het zal ons worst wezen wie er uiteindelijk discussieert over een toekomstkader voor onze boeren, of dat nu de regering is of het parlement, als er maar toekomst voor onze boeren is.”