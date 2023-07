Tien procent minder boekingen aan de kust door kwakkelweer, bang afwachten voor augustus

Geheel ontevreden is de toeristische sector aan zee niet, maar een topper werd juli niet. Over alle logiesvormen heen werden tussen de 4,9 en 5 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd. In vergelijking met juli 2022, toen de zon wél volop scheen, werden er zo’n 10 procent minder overnachtingen vastgelegd.

“Het wisselvallige weer, het uitblijven van last minutes en de late start van de zomervakantie bij de Walen zijn belangrijke aspecten om de cijfers te verklaren”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Meer uit buitenland

Op basis van de laatste voorspellingen werden in juli ongeveer 242 uren zonneschijn genoteerd. Dat is minder dan in de warme maand juli 2022, toen we op 316 uren zon getrakteerd werden. En dat heeft ook gevolgen voor het dagtoerisme, want er reden 15 à 20 procent minder dagjesmensen naar zee.

Wél opvallend: de buitenlandse vakantiegangers komen méér af. Het aantal overnachtingen in juli van die doelgroep (700.000), ligt 10 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Duitse vakantiegangers zijn de belangrijkste buitenlandse toeristen, gevolgd door Franse en Nederlandse gasten.

Stabiel zomerweer

Ook augustus lijkt lichtjes minder dan vorig jaar te worden. Uit de data van online boekingen in 150 kusthotels blijkt dat er momenteel al 48.000 nachten vastgelegd zijn voor de maand augustus, ofwel 7 procent minder in vergelijking met vorig jaar. “De toeristische sector hoopt op mooi en stabiel zomerweer voor extra last minutes”, geeft Westtoer nog mee.