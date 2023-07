Provisie voor verlenging Belgische kerncentrales zet Engie op verlies

De Franse energiegigant Engie heeft in de eerste jaarhelft een nettoverlies geleden, maar dat was volledig te wijten aan de provisie van 4,4 miljard euro (voor belastingen) die de groep moest aanleggen in het kader van haar akkoord met de Belgische regering over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 en de berging van het kernafval in België.