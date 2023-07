Club Brugge heeft ‘halve Belg’ Pascal Struijk van Leeds op de radar: wordt hij de nieuwe leider in de defensie?

Pascal Struijk, die in het Belgische Deurne werd geboren, speelde in de jeugdopleiding van Ajax en koos er op zijn zeventiende verrassend voor om de oversteek over Het Kanaal te maken. De toenmalig directeur Marc Overmars bleek ondanks het doorlopende contract van de linksbenige verdediger bereid mee te werken aan de transfer naar Leeds United. In Engeland knokte Struijk zich niet alleen in de basis, maar speelde hij zich ook in de kijker van het Nederlands elftal. Zo zat hij in de voorselectie van Oranje voor het WK in Qatar. Eerder had Roberto Martinez hem op de radar staan als potentiële Rode Duivel.

Club Brugge ziet in de Nederlander een topkandidaat om de verdedigingsleider te worden. Welk prijskaartje om zijn nek hangt, is niet bekend. Doordat Leeds United afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde, denkt Club Brugge nu een kans te maken om een deal te sluiten met de Engelsen.

In de defensie heeft Club geen overschot. Het is een publiek geheim dat er nog zeker één verdediger bij moet.