Parkeren in historisch centrum Antwerpen verandert ingrijpend op 1 augustus: wat mag nog en wat zijn de alternatieven?

Nog een nachtje slapen en alleen buurtbewoners en mensen met een speciale vergunning mogen in het historisch centrum van Antwerpen nog op straat parkeren. Andere automobilisten moeten vanaf dinsdag 1 augustus hun auto achterlaten in een parkeergarage. Of in een in een park-and-ride. Wat verandert er precies en waarom?

De nieuwe maatregel is onderdeel van het plan van de stad Antwerpen om de zestiende-eeuwse gordel aantrekkelijker te maken voor voetgangers. En daarvoor moet de auto deels wijken op straat.

“Met deze maatregel gaan we voor een meer aantrekkelijke binnenstad, zowel voor bewoners, handelaars als bezoekers”, zegt de Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Antwerpen blijft bereikbaar met de auto, maar we verwijzen chauffeurs toch zo veel mogelijk naar de publieke parkings.”

Over welk gebied gaat het?

De nieuwe parkeerregeling geldt voor het gebied tussen de Brouwersvliet en Ankerrui in het noorden, de Leien in het oosten en de Schelde-, Kronenburg- en Kasteelpleinstraat in het zuiden. Deze straten zijn de grens, maar vallen niet onder de nieuwe regels.

Wat als ik in het historisch centrum woon?

Voor de bewoners van de nieuwe parkeerzone verandert er niets. Zij kunnen, als ze over een parkeervergunning beschikken, gratis en onbeperkt op straat parkeren in hun bewonerszone. De bewoner moet wel gedomicilieerd zijn in de nieuwe parkeerzone, anders wordt hij beschouwd als een bezoeker.

Wat met wie niet binnen de parkeerzone woont?

Wie niet binnen de parkeerzone woont, mag zijn of haar auto daar niet meer op straat parkeren. Zij worden doorverwezen naar parkeergarages of de park-and-rides rond de stad. Niet alleen dagjesmensen en toeristen, maar ook inwoners van andere delen van de stad of de Antwerpse districten vallen onder deze regel.

Wat als familie of vrienden op bezoek komen?

Voor hen is er de bezoekerspas. Bewoners binnen de parkeerzone kunnen die aanvragen voor hun gasten. Wie in de parkeerzone gedomicilieerd is, mag maximaal 90 betalende uren per drie maanden voor bezoekers kopen.

Met de pas kunnen bezoekers zich digitaal registreren en maximaal drie uur binnen de zone op straat parkeren. Het tarief bij een bezoekerspas is 3,80 euro per uur. Op zondag en ’s nachts tussen 22u en 9u kunnen mensen met een bezoekerspas onbeperkt en gratis parkeren. Maar ook dan is op voorhand registreren verplicht. De pas geeft overigens geen garantie op een vrije parkeerplaats.

Vallen mindervaliden onder dezelfde regeling?

Neen. Mindervaliden met een speciale parkeerkaart voor mensen met een handicap kunnen in alle zones gratis parkeren. In de nieuwe parkeerzone moeten ze zich eenmalig registreren. In Antwerpen hebben ruim 5.000 mensen zo’n kaart. Een groot deel heeft zich al geregistreerd.

Geldt de parkeerregeling ook voor mensen zoals artsen en andere zorgverstrekkers?

Zorgverstrekkers, zoals vroedvrouwen, artsen en thuisverplegers, kunnen een parkeervergunning kopen. Die kost 75 euro per maand. Met zo’n vergunning kunnen ze overal op het grondgebied in Antwerpen op straat parkeren. Dus ook in de nieuwe parkeerzone en op de plaatsen die zijn voorbehouden voor bewoners.

Wat met leveranciers en automobilisten die iemand halen of brengen?

Voor laden en lossen verandert er niets. Daarvoor is geen bezoekerspas nodig. Bij laden en lossen wordt uitgegaan van de tijd die nodig is om de goederen te leveren of op te halen en om mensen te laten in- of uitstappen. Voor mantelzorgers is er een gelijkaardige regeling. Ook voor mensen die in de nieuwe parkeerzone een klus komen uitvoeren, zoals onderhoudspersoneel, gelden uitzonderingen.

Wat met deelmobiliteit?

De deelwagens van professionele aanbieders Poppy, Cambio, Green Mobility of Miles Mobility kunnen nog steeds gratis worden geparkeerd in het historisch centrum. Particuliere autodelers kunnen gratis parkeren in hun bewonerszone.

Gaat de parkeerdruk in andere delen van de stad toenemen?

In de rest van de stad blijven de huidige regels van kracht. In een aantal wijken die aan de nieuwe parkeerzone grenzen is parkeren nu al beperkt in de tijd. De verwachting is dat dagjesmensen en toeristen eerder voor een parkeergarage of park-and-ride zullen kiezen dan voor een zoektocht naar eveneens betalende parkeerplaats in een ander deel van de stad.

De Nationalestraat is een uitzondering binnen de nieuwe parkeerzone. Daar geldt de shop-and-go-regeling. — © Jan Van der Perre

Waarom gelden in de Nationalestraat andere regels?

In de Nationalestraat mag je van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18u niet parkeren met een bezoekerspas. Tijdens deze uren geldt de shop-and-go-regeling. Dat betekent dat bezoekers dan maximaal een half uur kunnen parkeren voor korte boodschappen. Op voorwaarde dat er parkeerplek is, want voor deze regeling kan geen aparte pas worden aangevraagd.

Hoe wordt de nieuwe parkeerregeling gecontroleerd?

Parkeerwachters controleren of de nieuwe regeling wordt nageleefd. Wie een ontheffing heeft gekregen of over een bewonerskaart beschikt, staat geregistreerd. Op basis van het kenteken van de auto kan gecontroleerd worden of een auto al dan niet reglementair geparkeerd staat.

Wie de regels overtreedt, krijgt een parkeerboete op basis van de geldende tarieven. Binnen de nieuwe parkeerzone zullen de betaalautomaten worden weggehaald. Een parkeerticket via sms kopen is in dit gebied niet meer mogelijk.

Zijn alle Antwerpenaren en bezoekers aan de stad op de hoogte?

De afgelopen weken heeft de stad Antwerpen geïnformeerd en gesensibiliseerd over de nieuwe parkeerregeling. Op verschillende plaatsen in de stad wordt de nieuwe parkeerregeling aangekondigd op borden. Specifiek in Nederland is de media geïnformeerd over de veranderingen en zijn een aantal artikelen verschenen. Hetzelfde geldt voor Belgische media buiten Antwerpen.