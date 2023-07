Voorbijgangers vinden afgehakte schapenkop op parking: “Walgelijk”

Passanten zagen het afval liggen en gingen een kijkje nemen. — © if

Wandelaars en fietsers die vrijdagochtend via de fietssnelweg langs de publieke parking van het bedrijf SVK passeerden, deden er een walgelijke ontdekking. Op de parking lag een berg slachtafval gedumpt, inclusief een afgehakte schapenkop.

Ook gemeenteraadslid Julien Ghesquière (CD&V), lid is van de raad van bestuur van afvalintercommunale MiWA, ging ter plaatse. “Het was echt walgelijk”, zegt Ghesquière. “Op het einde van de parking (die enkele maanden geleden als nieuwe stadsrandparking voor het grote publiek in gebruik werd genomen, red.) hadden onbekende zakken met slachtafval gedumpt.”

“Er lag zelfs een afgehakte schapenkop tussen. Daarnaast lag een zak met allerhande andere troep. Ik heb niet alleen meteen de mensen van MiWa gecontacteerd om het sluikstort te komen weghalen maar heb ook bij de politie gevraagd om te onderzoeken of er via camerabeelden op de site niets kan worden achterhaald.” (Lees verder onder de foto)

Naast het slachtafval werd er ook andere rommel gedumpt. — © if

De parking wordt niet alleen gebruikt voor pendelaars of bezoekers aan Sint-Niklaas. Dagelijks komen er ook heel wat kinderen spelen of fietsen op het plein, zeker tijdens deze vakantieperiode. Ghesquière wou dan ook vooral vermijden dat de kinderen met het sluikstort worden geconfronteerd, of dat straks ratten de weg naar het stort vonden.

“Kleine pakkans”

“Maar bovenal stoort dit asociale gedrag van diegenen die dit doen me mateloos,” vervolgt het raadslid. Ghesquière maakt al jarenlang een actiepunt van de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil. “Dit kost de maatschappij niet alleen handenvol geld, het is ook erg asociaal en vervuilend voor het milieu. Helaas worden er nog te weinig daders betrapt en van die kleine pakkans maken de sluikstorters dankbaar gebruik om hun gang te blijven gaan.”

