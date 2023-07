Test Aankoop na veroordeling Volkswagen: “Verreikend vonnis voor de bescherming van de consument”

Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met software waardoor de schadelijke uitstoot bij tests kon worden gemanipuleerd. In juni 2016 startte Test Aankoop daarom een ‘class action’ of groepsvordering. Het wou daarmee de schade herstellen van de consumenten die sinds 1 september 2014 in België de auto’s kochten. Nadat een verzoeningspoging op niets uitdraaide, ging de rechtszaak in mei 2023 van start.

Donderdag veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Duitse autoproducent en groep Volkswagen tot het betalen van schadevergoedingen aan Belgische consumenten die het slachtoffer waren van Dieselgate.

“Dit is een nieuwe overwinning in de zaak en een stap in de richting van compensatie voor gedupeerde consumenten”, zegt Ortwin Huysmans, Public Affairs en Media Relations Officer van Test Aankoop. “Gedupeerde klanten van Volkswagen zullen een schadevergoeding ontvangen van 5 procent van de aankoopprijs of 5 procent van het verschil tussen aankoopprijs en doorverkoopprijs als de koper niet langer eigenaar is. Dit zal niet enkel gelden voor voertuigen van Volkswagen, maar voor álle voertuigen met een EA189-motor, ongeacht of ze voor VW geproduceerd werden, dus ook Audi, Seat en Skoda.”

LEES OOK. Volkswagen moet Belgische kopers 5 procent van aankoopwaarde terugbetalen

“Zoals Test Aankoop al meer dan zeven jaar heeft verdedigd en aangetoond, erkent de rechtbank dus dat de Volkswagen-groep zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, in strijd met het Belgische wetboek van economisch recht, door consumenten te misleiden en informatie achter te houden”, gaat de woordvoerder verder. “Dit is een historisch en verreikend vonnis voor de bescherming van de consument, in België en in heel Europa. Ook al is de weg naar compensatie nog niet geheel voltooid.”

Testaankoop engageert zich dat de betrokken consumenten tegen het einde van de zomer meer informatie en details zullen ontvangen. De consumentenorganisatie wil de tijd nemen om de betrokken arresten in al hun nuances en voorwaarden te analyseren, klinkt het nog.