Intimidatieklacht tegen Europarlementslid Assita Kanko geseponeerd

© Hans Lucas via AFP

De klacht van een gewezen medewerker tegen Belgische Europarlementslid Assita Kanko is geseponeerd. Een ex-medewerker van Kanko had bij het Europees Parlement een klacht ingediend wegens intimidatie.

Volgens Assita Kanko (N-VA) zelf is de klacht geseponeerd en heeft het bevoegde comité geoordeeld dat “de beschuldigingen over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken”.

“Ik ben zeer verheugd dat na dit maandenlange en zeer grondige onderzoek mijn naam hiermee eindelijk gezuiverd is. Ik hoop deze slopende episode voor mij en mijn familie nu definitief achter mij te kunnen laten”, reageert Kanko.

LEES OOK. Angstcultuur, ongepaste verzoeken en “psychologische spelletjes”: Europees Parlement opent onderzoek naar Assita Kanko

Het Europees Parlement opende in mei een onderzoek naar Kanko. De beschuldigingen gingen om psychologische intimidatie en ongepaste privéklusjes, die volgens voormalige stafleden leiden tot een angstcultuur in het kantoor van Kanko. Zij maakte destijds meteen duidelijk dat ze het niet eens is met de beschuldigingen.