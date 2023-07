Terwijl AB Inbev ontslagronde doorvoert, viert transgender vrouw van Bud Light-rel 500ste dag als vrouw

Volgens nieuwszender CNN stuurt Anheuser Busch – de Amerikaanse tak van AB Inbev – 380 medewerkers de laan uit, de krant The Wall Street Journal heeft het over “minder dan 2 procent van de 18.000 Amerikaanse werknemers”, wat neerkomt op minder dan 360 ontslagenen.

Vooral marketingmedewerkers en kantoorpersoneel zouden getroffen worden. Over de reden voor de ontslagen sprak de brouwer zich niet uit, maar Amerikaanse media verwijzen naar de controverse die in april in de VS ontstond rond het bier Bud Light. Een samenwerking voor een promotiecampagne van de brouwer met Dylan Mulvaney (26), een trans influencer, schoot conservatief Amerika in het verkeerde keelgat en er werd opgeroepen om het bier te boycotten.

Terwijl Anheuser Busch zich in woelig vaarwater bevindt, viert Dylan Mulvaney zelf intussen het leven. Het leven als vrouw meer bepaald: op TikTok en Instagram postte ze een video waarin haar 500ste dag als vrouw opdraagt aan haar jongere zelf, “die niet zoveel geweldige ontdekkingen heeft kunnen vieren” omdat ze “gewoon hoopte rond te komen”. In feite is het haar 9.705ste dag als vrouw, stelt ze, “want ik ben er altijd één geweest”.

Zonder Bud Light bij naam te noemen, merkte Mulvaney op dat ze “sinds dag 365 meer heeft geleerd dan ik dat hele eerste jaar”. Op die dag, 1 april, vierde Mulvaney haar eerste verjaardag als vrouw met een video waarin ze pronkt met een gepersonaliseerd blikje Bud Light dat het biermerk haar gestuurd had om haar te feliciteren. Met de inmiddels gekende gevolgen dus.