Splinternieuwe fiets van 2.000 euro met amper 10 kilometer op de teller meteen gestolen: “Hij stond stevig op slot, wat kan je meer doen?”

De elektrische fiets van Sylviane Desmet (50) is deze week gestolen in het centrum van Gent. Frustrerend, want de fiets van 2.000 euro had amper 10 kilometer op de teller. Extra zuur is dat de vrouw uit Nazareth net haar huwelijksverjaardag kwam vieren in Gent.

Boos, gefrustreerd en machteloos. Zo voelt Sylviane Desmet (50) uit Eke zich. Met haar partner Veronique wou ze woensdag hun twintigste huwelijksverjaardag vieren in Gent. Samen trokken ze met de elektrische fiets naar Gent. Wat een mooie dag moest worden, werd er één in mineur.

Sylviane haar elektrische fiets van Ecobike van 2.000 euro was gloednieuw. In Gent toegekomen had die net tien kilometer op de teller. Ze parkeerden aan het Francois Laurentplein en gingen het Yalo-hotel binnen om iets te drinken en te eten. Toen ze een uurtje later buiten kwamen, was de mooie dag voorbij.

Het koppel wou nog gaan shoppen, maar merkte dat Sylviane haar fiets gestolen was. Hij stond op slot, maar het stevige vouwslot was zonder pardon doorgeknipt of geslepen. Volgens ooggetuigen was het nog maar net gebeurd. “Een vrouw ‘betrapte’ de dief, maar dacht dat het om zijn fiets ging. Toen ze hem aansprak, vluchtte hij weg met de fiets.” (lees verder onder de foto)

Hier werd de fiets gestolen. Het stevige vouwslot werd doorgeknipt of geslepen.

De vrouw wou de dief achtervolgen, maar ook haar fiets bleek beschadigd te zijn. Een politiecombi was snel ter plaatse en het signalement van de fietsdief werd verspreid. “De dief kon nog niet gepakt worden”, zucht Sylviane.“Er is een proces-verbaal opgesteld, maar mijn fiets zie ik waarschijnlijk nooit meer terug.”

Verhalen zoals die van Sylviane en andere slachtoffers duiken wekelijks op in Gent. De stad kampt al een tijd met een echte fietsdiefstallenplaag. De jongste tien jaar waren de cijfers nooit zo hoog. Vorig jaar werden bij de politie 3.240 gestolen fietsen aangegeven. Dat zijn er meer dan zestig per week.

Voor Sylviane is het extra zuur want haar fiets was niet verzekerd. “Ik was enthousiast en wou hem dolgraag eens testen”, zegt ze. “Maar mijn fiets was stevig op slot, wat kan je meer doen? Blijf toch van andermans gerief, denk ik dan. Zo’n fiets kost veel geld, waar ik hard voor moet werken.”

