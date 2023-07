Het moment waarop drone Italiaanse aanstichter van bosbrand op heterdaad betrapt

In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië is een man opgepakt voor het starten van een bosbrand. De brandstichter kon op heterdaad worden betrapt, door een drone.

Een groot deel van Zuid-Europa heeft al dagen te kampen met zware bosbranden. Die zijn voornamelijk veroorzaakt door de extreme hitte en droogte in de regio, al is dat niet voor allemaal het geval. Sommige zijn ook aangestoken, zo blijkt.

Omdat er al langer vermoedens van kwaad opzet waren, werd in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië een “nultolerantieproject” opgestart. Als onderdeel daarvan werd een dertigtal drones ingezet om op zoek te gaan naar mogelijke brandstichters.

Deze week was het prijs. Roberto Occhiuto, president van Calabrië, deelde op zijn Facebookaccount een video waarop te zien is hoe een drone een brandstichter op heterdaad betrapt in een rietveld in Curinga. Als de brandstichter, een man op een motor, opmerkt dat hij gefilmd wordt, begint hij eerst stenen naar de drone te gooien. Niet veel later slaat hij op de vlucht.

“Idioten”

Tevergeefs. Omdat de drone hem in het vizier bleef houden, kon de dader al snel worden opgepakt. “Calabrië is een geciviliseerde regio, al zijn er ook enkele idioten die branden gaan stichten in het bos, zoals deze man”, schreef Occhiuto bij de beelden.

Ook Antonio Tajani, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, deelde de beelden. “Alleen met een nauwkeurige controle van ons grondgebied kunnen we deze criminelen tegenhouden.”