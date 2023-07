Riyad Mahrez de volgende voetbalster die naar Saudi-Arabië vertrekt: Manchester City vangt 35 miljoen euro

De intussen 32-jarige Algerijnse international werd in de zomer van 2018 door Man City voor zowat 68 miljoen euro overgenomen van Leicester City, waarmee hij twee jaar eerder tot ieders verrassing de Premier League had gewonnen. In het Etihad kwam hij tot 236 wedstrijden voor de Citizens, veelal aan de zijde van Kevin De Bruyne, en daarin was hij goed voor 78 doelpunten en 59 assists. In totaal won hij met City elf trofeeën, waarvan drie afgelopen seizoen. Naast landstitel en Champions League won Manchester City immers ook de FA Cup.

“Het was een eer en een privilege voor Manchester City te mogen voetballen”, klinkt het bij Mahrez. “Ik kwam naar hier om prijzen te pakken en me te amuseren op het veld en dat dat is allemaal gelukt. Ik heb hier vijf fantastische jaren gehad, met ongelofelijke spelers, fantastische fans en de beste trainer in de wereld. City zal voor altijd een groot en belangrijk deel van mijn leven zijn.”

Al-Ahli is de voorbije weken, net zoals heel wat andere Saoedische clubs, bijzonder actief op de transfermarkt. Naast Mahrez verzekerde de club zich ook al van de diensten van doelman Edouard Mendy en aanvaller Roberto Firmino.