Ronny Deila ziet zeven kanshebbers voor de titel, én rekent bij Club Brugge nog op opvallende naam: “Hij kan een meerwaarde zijn”

Club Brugge heeft defensieve versterking nodig: je hoort en leest het overal, en het thema leeft ook bij de fans. Maar donderdag hielden Mechele, Spileers, De Cuyper en Buchanan - gesteund door Onyedika - doodleuk de nul. Niet dat er een wereldspits over de vloer kwam in Jan Breydel, maar Club gaf helemaal niéts weg. Het geeft de burger moed. “We hebben backs en centrale verdedigers genoeg”, weet Deila. “Het zijn vaak jonge kerels, dus we zouden nog wat extra leiderschap en ervaring kunnen gebruiken. Het klopt dat we de markt in de gaten houden. Maar we gaan niemand halen om te halen. We kiezen kwaliteit boven kwantiteit. En die is er nu al.”

“Hij vocht nog voor het WK”

Deila rekent ook nog steeds op Dedryck Boyata, die zijn laatste officiële match eind januari speelde. Hij kon in Brugse loondienst - mede door blessures - nog niet overtuigen. “Maar nu is hij fit én gelukkig”, zegt Deila. “Dedryck is iemand die zich goed moet voelen. Zaterdag maakt hij alvast minuten met de U23, dus hopelijk is dat een volgende stap. Ik ken Boyata nog van bij Celtic, waar ik hem een seizoen onder mijn hoede had. Een halfjaar geleden vocht hij nog voor een selectie voor het WK. Dus kwaliteit heeft hij zeker. Dedryck zit nu in een positieve vibe en maakte al minuten tegen AZ.”

Die vibe geldt ook voor Club, dat na Aarhus met een lekker gevoel aan de competitie kan starten. De twijfels lijken weg, al zijn die er volgens Deila nooit geweest. “Een moeilijke voorbereiding? Daar ga ik niet mee akkoord”, aldus Deila. “We zitten met een nieuwe coach, internationals die later aansloten, spelers die niet honderd procent fit waren. Dat heeft allemaal tijd nodig. Ik vind net dat we alles goed gemanaged hebben, dus ik ga niet akkoord met het feit dat dit een slechte voorbereiding was. In het verleden heb ik wel andere zaken meegemaakt. We hebben deze zomer gewoon een goede progressie gemaakt. Maar we zijn er nog niet.”

Jutgla volgende week op veld

Club wil vanaf zondag opnieuw voor de titel strijden. Het kransje kanshebbers is volgens de Noor groot. “Antwerp, Genk, Union, wij hopelijk. En dan heb je nog Gent, Anderlecht of Standard die kunnen terugkomen. De kampioen bevindt zich waarschijnlijk tussen die zeven ploegen”, aldus Deila. “Na Aarhus moeten we niet gaan zweven, maar gewoon verder werken en de voetjes op de grond houden. Blijven presteren is nu de boodschap. In dat opzicht is Mechelen opnieuw een volgende test.”

Dan doet Club het nog steeds zonder Jutgla - “volgende week hervat hij de trainingen” - en Yaremchuk, die met de knie sukkelt en maandag herneemt. “Verder zitten we niet met extra blessures na donderdag”, besloot Deila.

