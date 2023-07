Antwerp kan in seizoensopener wel rekenen op Janssen, maar niet op Ekkelenkamp: “Ja, we hebben tijd verloren met Stengs”

Van Bommel: “We trainen morgen nog een keer, maar de kans is groot dat Vincent erbij is, ja. Ik ga ervan uit dat hij kan spelen. Starten zou ook moeten lukken, maar óf hij start, da’s nog een andere vraag.”

Jürgen Ekkelenkamp daarentegen is er nog niet bij. Hij heeft nog een paar weken nodig. “Dat duurt nog wat langer inderdaad”, aldus de Antwerp-coach, die gelukkig wel gezien heeft dat Jacob Ondrejka de positie van offensieve middenvelder kan invullen. De Zweedse aanwinst debuteerde prima in de Supercup. “Hij kan zowel centraal als op de flanken. Altijd mooi als spelers op meerdere posities uit de voeten kunnen.”

Ook Gaston Avila ontbreekt, de linksback is na zijn rode kaart tegen KV Mechelen geschorst. Met Sam Vines staat er echter een één-op-één vervanger klaar. Zondag maakte hij al zijn officiële wederoptreden nadat hij in oktober vorig jaar was uitgevallen. “Sam is zeker een mogelijkheid. Hij speelde begin vorig seizoen alles, raakte dan geblesseerd en nadien stond het elftal er. We hebben in het begin van deze voorbereiding nog een beetje rekening gehouden met zijn situatie en hem niet alles laten spelen, maar intussen heeft hij de nodige minuten gemaakt. En sowieso heeft hij een goeie instelling – typisch Amerikaans, altijd blijven gaan. Als het elftal hem nodig heeft, zal hij er staan.”

Cercle als eerste tegenstander valt weliswaar niet te onderschatten. Het eindigde vorig seizoen erg sterk in de Europe play-offs. “Het is een heel moeilijke ploeg om te bekampen, omdat ze een heel duidelijke manier van spelen hebben en de spelers weten wat ze moeten doen. We klopten hen vorig seizoen tweemaal – met 0-2 en 2-1 – maar we hadden het wel tweemaal lastig tegen hen. Ze hebben hun sterkhouders bovendien nog niet laten gaan. Da’s altijd prettig, want dan kan je als trainer daarop doorborduren.”

Van Bommel zelf heeft intussen wel sterkhouders zien vertrekken, da’s bekend. Willian Pacho en net nog Calvin Stengs, die voor Feyenoord koos. “Spijtig, ja, maar dat heb je niet altijd in de hand. We hadden hem graag hier gehouden, maar hij heeft zelf die keuze gemaakt om naar Feyenoord te gaan. Dat we daardoor wel tijd hebben verloren? Daar kan ik je geen ongelijk in geven.”