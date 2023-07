Hij zou nooit een relatie beginnen met collega, en toen namen ze samen deel aan ‘Met vier in bed’: “Het is helemaal anders uitgedraaid”

Kenny en Perrine waren collega’s tijdens de opnames van ‘Met vier in bed’, maar de vonk sloeg over. Ondertussen vormen de twee al enkele weken een koppel. — © if

De dag na hun overwinning in het VTM-programma Met vier in bed staat het leven van Kenny Pappaert (30) en Perrine Truyaert (22) van B&B T’Rest in Heikruis helemaal op zijn kop. “Telefoons, berichtjes, mails,... Ik weet niet welke eerst te beantwoorden. Maar één ding is zeker: iedereen weet het kasteel Terrijst in Heikruis met onze B&B, restaurant en eventlocatie liggen vanaf nu.”

“Sinds we woensdagavond in het programma B&B T’Rest mochten voorstellen, is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt de jonge zaakvoerder Kenny Pappaert (30). “Toen donderdagavond bleek dat we de week van Met vier in bed ook effectief hadden gewonnen, was het hek helemaal van de dam. Berichtjes en telefoontjes stroomden als een lawine binnen.”

“Op twee dagen tijd surften al meer dan 50.000 mensen naar onze website. We mochten 300 boekingen noteren voor B&B en restaurant en we hebben heel veel mensen op een wachtlijst moeten zetten. Ondertussen moeten we hier nog meer dan duizend mails beantwoorden. De telefoon staat gewoon niet stil. Wat een televisieprogramma toch kan doen. Echt, dit overtreft werkelijk onze stoutste verwachtingen.”

Tranen

“Voor ons is dit een geschenk uit de hemel, want we zijn nog volop de gevolgen van Covid aan het verwerken. Mijn tranen in het programma toen ik onze uitstekende score zag en toen ik mijn collega’s vertelde over het diepe dal waar we tijdens en na corona door moesten, waren puur en echt”, vertelt Kenny.

“Het is gewoon emotioneel moeilijk om te horen dat we enerzijds goed bezig zijn en anderzijds toch elke dag moeten vechten om de gevolgen van corona te overleven. Die nieuwe boost die we dankzij onze deelname aan het programma kregen, was meer dan welkom en helpt ons er nu hopelijk terug definitief bovenop.” (Lees verder onder de foto)

Het kasteel Terrijst werd gerestaureerd door de Vlaamse overheid en ligt in een mooi park. — © idh

“Het was mijn collega Ritchie van T’Rest die gelezen had dat na vier jaar Met vier in bed zou terugkeren op VTM. Het leek ons een leuk idee om eens mee te doen na een moeilijke periode”, zegt Kenny. “Maar omdat op tv een koppel beter matcht, moest ik op zoek naar een collega, want ik was single op het moment van de opnames. Perrine, die sinds november vorig jaar bij T’Rest werkt, was eigenlijk slechts derde keuze toen twee andere mensen die ik op het oog had niet konden. Ook zij was op dat moment single. We waren dan ook geen koppel tijdens de opnames, enkel collega’s.”

“Het was een gouden principe van mij om nooit iets amoureus te starten met een medewerkster. Maar kijk, het is helemaal anders uitgedraaid. Tijdens de opnames in mei voelden we wel dat we naar elkaar toegroeiden en het klikte ook echt goed tussen ons. Zo goed dat mensen ons vroegen waarom we eigenlijk geen koppel waren. Uiteindelijk volgde de eerste kus een week na de opnames en sindsdien zijn we ook echt een koppel. Perrine woont intussen ook bij mij in het kasteel Terrijst. Alles gaat heel goed.”

Onszelf gebleven

Hoe Kenny en Perrine terugblikken op hun deelname aan Met vier in bed? “Het was zeer tof om te doen. We hebben heel fijne mensen leren kennen. Het was een bevestiging dat we goed bezig zijn”, zegt Kenny. “Wat opvallend is uit de vele reacties, is dat mensen het appreciëren dat we steeds onszelf zijn gebleven. Mensen vertellen dat we overkwamen hoe we ook echt zijn en dat doet oprecht plezier. Het heeft ons geleerd dat het dat is wat we altijd moeten blijven bewaken: onze authenticiteit en onze oprechtheid.”