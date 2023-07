Asiel boos nadat zoveelste hond wordt achtergelaten aan poort: “Een dier is geen voorwerp dat je respectloos weggooit”

De medewerkers van het Gentse dierenasiel botsten vrijdagochtend op een onaangename verrassing. Op het binnenplein was een hond vastgemaakt aan een boom, zonder een spoor van zijn baasje. De afgelopen tien dagen werden al vijf honden zo gedumpt of achtergelaten.

Een paar speeltjes, een drinkbak en een zak hondenvoer. Daarmee liet een baasje zijn hond achter, vastgebonden aan een boom op het binnenplein van het Dierenasiel aan de Watersportbaan. “Hij heeft waarschijnlijk de hele nacht in de regen doorgebracht, maar verder weten we niets over hem”, zegt Kevin Vankeirsbilck van Dierenasiel Gent.

LEES OOK. Blind, doof en doodziek, en toch werd hondje Zizou (14) meteen geadopteerd: “We willen haar nog een fijn leven bezorgen”

Winston, die naam kreeg hij ondertussen van het asiel, droeg geen leesbare chip, ook al is dat verplicht. Van het baasje is geen spoor. “Hij moet nu veertien dagen bij ons blijven, voor het geval de eigenaar zich alsnog komt melden”, zegt Vankeirsbilck. “Daarna komt hij vrij voor adoptie. Hij knuffelt graag en is heel speels, hij is zich niet bewust van zijn situatie. Maar doordat we zijn verhaal niet kennen, verkleint dat zijn adoptiekansen.” (lees verder onder foto)

Zo troffen de medewerkers van het asiel het hondje vrijdagochtend aan. — © Dierenasiel Gent

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van andere afgestane dieren houdt het asiel namelijk fiches bij met kenmerken, waarmee ze gericht op zoek kunnen naar een nieuwe thuis. Kan een dier samenleven met andere dieren? Met (kleine) kinderen? Kan het alleen thuisblijven? “Als we geen achtergrondinformatie hebben, moeten we de adoptieprocedure strenger maken, om de veiligheid en het welzijn van de dieren niet in gevaar te brengen.”

40 honden en 180 katten

De afgelopen tien dagen waren er nog vier andere honden zoals Winston: gedumpt, achtergelaten in de hondenweide of ‘verloren gelopen’, zelfs op de Gentse Feesten. En er werden twee dozen met katten achtergelaten. Dat brengt de teller in het asiel momenteel op een veertigtal honden en maar liefst 180 katten, want het is ook kittenseizoen.

LEES OOK. Waldo wacht al meer dan 4 jaar op een baasje: “Als het ijs gebroken is, is hij een heel fijne hond”

Het asiel doet daarom een oproep naar (toekomstige) baasjes. “We kunnen natuurlijk niet oordelen over de situatie waarin het baasje zat, maar de gevolgen hebben directe invloed op het welzijn van de dieren. We willen benadrukken dat een dier geen voorwerp is dat zomaar respectloos weggegooid kan worden. We begrijpen dat er situaties zijn waarin je een dier moet afstaan, daarom zijn wij er, maar neem dan je verantwoordelijkheid. Niet voor ons, maar voor het dier.”