Jongetje van 5 was onder invloed van cocaïne toen hij zijn kleine broer doodschoot, die marihuana in zijn bloed had

Een vijfjarige jongen uit het Amerikaanse Indiana was onder invloed van cocaïne toen hij zijn kleine broer, die op zijn beurt marihuana in het bloed had, doodschoot. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Hun ouders zijn opgepakt op verdenking van nalatigheid en drugsbezit.

Op 28 maart deed het drama zich voor in Lafayette, in de Amerikaanse staat Indiana. Rond 15 uur was bij de politie een noodoproep binnengekomen die melding maakte van een kind dat niet meer ademde. De realiteit bleek nog tragischer: de 16 maanden oude jongen Isiah Johnson was door het hoofd geschoten met een vuurwapen door zijn 5 jaar oude broer.

De vader van de kinderen, Deonta Jermaine Johnson (27), was thuis op het moment van de feiten. Hij beweerde aan het slapen geweest te zijn toen het schot gelost werd. Al veranderde zijn versie van de feiten geregeld tijdens verhoren door de politie. Eerst hield hij vol dat zijn zoon niet doodgeschoten was en dat er geen wapen in huis was. Later gaf hij dat dan toch toe. “Uiteindelijk verklaarde hij dat hij wakker werd in de zetel, zijn zoon zag, een knal hoorde, de rest van de marihuana die hij gerookt had in de auto ging leggen en vervolgens naar de slaapkamer van de andere zoon ging. Die trof hij dood aan. Toen heeft hij zijn vriendin gebeld”, aldus het openbaar ministerie.

Drugs

De politie vond de omstandigheden meteen verdacht. Niet alleen door de warrige verklaringen van de man, maar ook omdat in het appartement 93 pillen fentanyl en heel wat marihuana en parafernalia om drugs mee te nemen. Een drugshol waarin kinderen grootbrengen niet hoort, zo meldden lokale media die verslag uitbrachten over de zaak. “Er waren één volwassene en twee kinderen aanwezig toen ik toekwam”, zei politiecommandant Matt Gard. “En uit wat ik kon vaststellen, lijkt het er niet op dat er levensreddende handelingen werden gesteld.”

Uit verder onderzoek van de politie bleek bovendien dat de vijfjarige zoon cocaïne in zijn bloed had toen hij de trekker overhaalde, en dat zijn jongere broer marihuana in het bloed had toen hij aan zijn einde kwam.

Het wapen was van de moeder, Shatia Tiara Welch (24), zo verklaarde ze. Doorgaans lag het achter slot en grendel in een doos onder haar bed, maar het weekend ervoor had ze het daar even uitgenomen en ze kon zich tijdens het politieverhoor niet herinneren of ze de doos nu al dan niet op slot had gedaan nadien.

Zij bleek vier weken voor de schietpartij nog voor de rechter te zijn verschenen op verdenking van het gebruik en bezit van drugs, wat illegaal is in Indiana.

Vervolgd

Het Amerikaanse parket ziet daar reden genoeg in om de twee ouders te vervolgen voor de feiten. Ze worden verdacht van nalatigheid met de dood als gevolg en meerdere aanklachten rond drugsbezit, waaronder het dealen ervan. Johnson riskeert een bijkomende veroordeling voor obstructie van het onderzoek, omdat hij marihuana uit het appartement in zijn wagen gestoken zou hebben na de feiten om de politie te misleiden.