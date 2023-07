Schokkende wantoestanden vastgesteld in Roemeens woon-zorgcentrum voor mensen met beperking

© Centre For Legal Resources

Een Roemeense ngo heeft schokkende wantoestanden aan het licht gebracht in een woon-zorgcentrum voor mensen met een beperking in Bardesti, bij de Transsylvaanse stad Targu Mures (Neumarkt). De patiënten, van wie sommigen met een zware beperking, werden er ernstig verwaarloosd, melden Roemeense media vrijdag.

Alleen al zeven mensen lagen weg te kwijnen in een onverlichte kelder, meldt de ngo Centre for Legal Resources (CLR). “Mensen met een zware handicap liggen op vuile matrassen met uitwerpselen, urine en bloed. Vliegen cirkelen om hen heen”, staat in het rapport.

Donderdag bezocht de ngo het verpleeghuis en onmiddellijk daarna waren er inspecties van de overheid. De inspecteurs bevestigden wat de ngo had beschreven en daarna werd het verpleeghuis gesloten. De bewoners zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de provinciehoofdstad Targu Mures. Het Directoraat Onderzoek Georganiseerde Misdaad en Terrorisme (DIICOT) is een onderzoek gestart.

Er komen steeds vaker wantoestanden boven in Roemeense woon-zorgcentra. Bij een inval in drie centra in de buurt van Boekarest bleek dat de bejaarden die er woonden ernstig waren mishandeld. De beheerders van de door de staat gesubsidieerde centra hadden de bewoners onder andere gedwongen om onbetaald werk te doen en hadden zichzelf daarmee verrijkt.