Bosbranden in Griekenland zijn onder controle

De bosbranden die verschillende delen van Griekenland de afgelopen dagen plaagden, zijn gedoofd of onder controle. Dat meldt Vassilios Kikilias, de Griekse minister die verantwoordelijk is voor de Civiele Bescherming, vrijdag. Notis Mitarakis, minister van Burgerzaken, heeft intussen ontslag genomen.

Bij de Griekse bevolking vielen de afgelopen tien dagen drie doden als gevolg van de bosbranden. Ook twee piloten van een blusvliegtuig kwamen om het leven. Bij de brandweer vielen 74 gewonden.

Het merendeel van de 667 bosbranden was het gevolg van onzorgvuldig gedrag, zegt de minister. Er waren ook branden met een criminele oorzaak.

Notis Mitarakis, minister van Burgerzaken, heeft ontslag genomen omwille van persoonlijke redenen. Volgens de entourage van eerste minister Kyriakos Mitsotakis is het ontslag gelinkt aan het feit dat de minister op vakantie was terwijl grote delen van het land in de as werden gelegd.

Mitarakis zal worden vervangen door Yannis Oikonomou, huidig volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de vorige regering.