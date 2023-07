Meer dan helft van gebruikers Threads is alweer afgehaakt

Threads werd begin deze maand gelanceerd in een groot deel van de wereld, maar nog niet in de EU. De app haalde al binnen de week de kaap van 100 miljoen gebruikers. “Als je meer dan 100 miljoen mensen hebt die zich inschrijven, dan zou het geweldig zijn als zij daar allemaal, of zelfs maar de helft van hen, blijven rondhangen. Maar zover zijn we nog niet”, zo heeft Zuckerberg volgens het nieuwsagentschap Reuters verklaard aan medewerkers van zijn bedrijf.

Zuckerberg deelde ook mee dat hij het aantal afgehaakte gebruikers als “normaal” beschouwde. Het aantal gebruikers dat blijft, zal weer toenemen van zodra er meer functies worden toegevoegd aan de app, zo is zijn inschatting.

Meta heeft niet officieel gereageerd op het nieuws.