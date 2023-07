Ismaël (35) bekent zijn moeder vermoord te hebben: “Zaag genomen en lichaam in stukken gezaagd”

De 35-jarige man die donderdag opgepakt werd in verband met de lichaamsdelen die in een drijvende koelkast gevonden werden, heeft bekentenissen afgelegd. Hij verklaarde aan de politie zijn moeder vermoord te hebben na een zoveelste ruzie, en haar lichaam vervolgens in stukken gezaagd te hebben.

In een drijvende koelkast in het Albertkanaal in Hermalle-sous-Argenteau, een deelgemeente van Oupeye in de provincie Luik, werden dinsdag vier ledematen van de 74-jarige Maria uit Jemeppe-sur-Meuse aangetroffen. Nadat haar zoon donderdag opgepakt was in een hotel in Zaventem, werden ook haar romp en hoofd gevonden in een container die eveneens in het water was gegooid.

De zoon, de 35-jarige Ismaël, heeft na zijn arrestatie bekend dat hij zijn moeder vermoord heeft in haar appartement - waar hij sinds de coronacrisis weer woonde - en zich vervolgens ontdaan heeft van haar ledematen. De twee zouden op 10 juli ruzie gekregen hebben - niet voor het eerst, zo verklaarde hij tijdens het verhoor - en toen zou hij haar gewurgd hebben. Vervolgens nam hij een zaag en heeft hij het lichaam in stukken gezaagd. Daarna verdeelde hij de lichaamsdelen over een koelkast en een container en gooide hij die in het water.

De man verklaarde verder sinds zijn kindertijd nooit erkenning te hebben gekregen van zijn moeder, en de moord alleen gepleegd te hebben. De zaag die hij gebruikt heeft, werd ook in de frigo aangetroffen.

Dronken tipgever

De politie had op 15 juli een anonieme tip gekregen van iemand in dronken toestand, die alweer van iemand in dronken toestand vernomen had dat in het huis van Maria iemand vermoord was door haar zoon en dat haar ledematen afgesneden en in een frigo gestopt waren. Toen de politie het appartement doorzocht, vonden ze niets dat daarop wees.

Toen de koelkast met de lichaamsdelen gevonden werd, werd al snel de link gelegd met die vreemde telefoon. Zo kwamen ze bij de zoon van Maria uit, die in Zaventem opgepakt werd toen hij op het punt stond om naar Korea te vliegen.