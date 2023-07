Dreigende wolken op de achtergrond: door het kwakkelweer trokken er in juli minder toeristen naar de kust. — © Foto Kurt

Hittegolven, extreem noodweer en bosbranden in Zuid-Europa: je zou verwachten dat de doemberichten het toerisme aan onze kust een boost geven. Maar dat is zonder het aanhoudende ‘typisch Belgische zomerweer’ gerekend. “Het ene na het andere weekend valt in het water.”