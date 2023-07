Antivaxers grijpen Belgische studie aan om te ‘bewijzen’ dat Pfizer-vaccin “turbo-kanker” veroorzaakt, tot frustratie van onderzoekers

Begin mei werd het onderzoek – een samenwerking tussen de UAntwerpen en de KU Leuven – gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in oncology. In die studie werd vermeld dat een muis overleden was enkele dagen na het krijgen van een tweede dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin. Het diertje bleek bij de dissectie lymfeklierkanker te hebben. Een oorzakelijk verband tussen de kanker en het vaccin werd niet aangetoond. Een week voor de toediening van het vaccin, kampte het dier trouwens ook al met een gewichtsdaling, wat erop zou kunnen wijzen dat het al ziek was. Bij de meer dan zeventig andere muizen die het vaccin toegediend kregen, werd er geen kanker vastgesteld.

Toch wordt de studie nu door antivaxers verspreid op sociale media om aan te tonen dat het vaccin ‘turbo-kanker’ kan veroorzaken. De term – een fictieve ziekte – verwijst naar de vorming van kanker na het krijgen van het vaccin. Wetenschappelijk bewijs bestaat daar niet voor.

“We willen ons als onderzoeksgroep uitdrukkelijk distantiëren van deze term, die nergens in onze studie wordt aangehaald, noch erkennen we het gebruik ervan in een wetenschappelijke context”, aldus onderzoeker en eerste auteur van de studie Sander Eens (UAntwerpen). “We wensen ons tevens expliciet te distantiëren van de foutieve conclusie dat onze publicatie bewijs zou aanleveren voor een oorzakelijk verband tussen mRNA-vaccinatie en de ontwikkeling van kanker.” Volgens Eens gaat het om een complete misinterpretatie van de bevindingen. Ook factcheckorganisaties zoals Factcheck Vlaanderen concludeerden dat er geen link kan worden gelegd tussen de gevonden kanker bij de muis en het vaccin.

Het is lang niet de eerste keer dat er complotten de ronde doen over de vaccins. Zelfs drie jaar na het begin van de pandemie wordt er nog volop over getweet en blijven er nieuwe theorieën opduiken.

