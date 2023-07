Netanyahu waarschuwt tegen interventie van Hooggerechtshof in hervorming

“Waar u het over heeft, is een situatie of een potentiële situatie waar, in Amerikaanse termen, het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten een grondwettelijk amendement zou nemen en zeggen dat het ongrondwettelijk is”, zei Netanyahu. “Ik hoop dat we dat niet krijgen”, voegde hij eraan toe, zonder te preciseren of zijn regering zich zou neerleggen bij zo’n uitspraak van het Hooggerechtshof.

De rechtse regering van Israël verwijt de rechterlijke macht dat ze te veel invloed op politieke beslissingen heeft en wil het Hooggerechtshof daarom verzwakken. Met de nieuwe wet kunnen rechters beslissingen van de regering of individuele ministers niet langer als “ongepast” wegzetten.

Geen grondwet

Israël heeft geen grondwet en steunt in de plaats daarvan op een verzameling basiswetten. De afschaffing van het zogeheten principe van “redelijkheid” is een amendement op een van deze basiswetten.

Het Hooggerechtshof is van plan zich in september over petities tegen de wet te buigen. Het is onduidelijk wat de uitspraak zal zijn.

“Kleine bijsturing”

In een interview met ABC News zei de Israëlische premier dat het slechts om “een kleine bijsturing” van een “activistisch” hof ging en dat de bezorgdheden van de tegenstanders “dwaas” waren.

Oppositiepoliticus Benny Gantz bleef kritiek uiten op Netanyahu. “In een democratisch land respecteert een eerste minister beslissingen van het gerecht en handelt hij navenant, hoe oneens hij het er ook mee is”, schreef Gantz op Twitter.