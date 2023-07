Aantal boeren is in vrije val, en toch bestaat Vlaanderen voor bijna helft uit landbouwgrond

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is op twintig jaar tijd gehalveerd, maar het percentage landbouwgrond is niet in dezelfde mate gedaald. Eén provincie bestaat zelfs voor twee derde uit landbouwgrond.

“Sinds 1980 is de gemiddelde oppervlakte van landbouwbedrijven verdriedubbeld, van 12,49 hectare naar 38,7 hectare.” Dat zegt het Belgisch statistiekbureau Statbel, dat naar aanleiding van de landbouwbeurs in Libramont kerncijfers over de landbouw publiceerde.

Welgeteld 44,4 procent van de Belgische landoppervlakte bestaat uit akkers, teeltgrond, weiden en grasland. Serres zijn daarbij niet eens meegerekend. In Vlaanderen is het gemiddelde iets lager: 41 procent. Door de politieke discussie over stikstofuitstoot voelen veel boeren zich bedreigd in hun voortbestaan, maar qua grondoppervlak blijven zij wel veruit de grootste sector. Er zijn wel minder landbouwers dan vroeger, maar zij hebben wel gemiddeld veel meer grond.

Antwerpen is de enige provincie waar landbouw niet het meeste plaats inneemt. Daar is net iets meer bebouwde grond (34,6%) dan landbouwgrond (33,7%). In alle andere provincies is landbouw de onbetwiste leider, en dan vooral in West-Vlaanderen (63,15%). Alleen al de akkers beslaan 47 procent van de provincie, weiden en grasland nemen nog eens ruim 15 procent in.

West-Vlaanderen is tegelijk wel de provincie waar het aantal hectaren landbouwgrond op twintig jaar tijd het sterkst is verminderd, met 4 procentpunt. Oost-Vlaanderen, dat 49,3 procent landbouwgrond telt, bestond toen voor iets meer dan de helft uit landbouwgebied.