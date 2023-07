Anticonceptiepil dubbel zo vaak terugbetaald sinds ook 21- tot 25-jarigen recht hebben op vergoeding

Anticonceptiemiddelen zoals ‘de pil’ werden tot 2019 alleen terugbetaald voor meisjes en vrouwen tot 21 jaar. Twee wetswijzigingen brachten daar verandering in. De ene regelde de terugbetaling voor alle vrouwen jonger dan 25 jaar, de andere voor vrouwen met recht op verhoogde tegemoetkoming, ook na hun 25ste.

Alleen al aan vrouwen tussen 21 en 25 jaar zijn in 2021 250.363 verpakkingen voorbehoedsmiddelen terugbetaald, wat het totale aantal terugbetalingen bijna verdubbelt. Dat antwoordde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op een vraag van Kamerlid Els Van Hoof (CD&V), die destijds het wetsvoorstel indiende dat aanleiding gaf tot de uitgebreide terugbetaling.

Kamerlid Els Van Hoof. — © BELGA

“De prijs van voorbehoedsmiddelen mag nooit een obstakel zijn om zelf te kunnen bepalen wanneer je zwanger wordt”, zegt Els Van Hoof. “Toegankelijke anticonceptie geven vrouwen zelf een beslissingsrecht over lichaam en zwangerschap.”

Van Hoof pleit ervoor om ook langdurige anticonceptie zoals het spiraaltje terug te betalen voor wie ouder is dan 25 jaar en geen verhoogde tegemoetkoming krijgt. “Dat is cruciaal als we ongewenste zwangerschappen of zwangerschapsafbrekingen willen voorkomen. Want de meerderheid van de abortussen gebeurt bij de groep 25- tot 34-jarigen.”