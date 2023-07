Er worden weer meer middeltjes tegen diarree verkocht, en dat is nog een gevolg van afschaffen van de coronaregels

Er worden in België weer even veel middeltjes tegen diarree verkocht als voor de Covid-pandemie. De afstandsmaatregelen en handhygiëne tijdens de coronacrisis hadden ook impact op het darmstelsel.

Er werd bij de online apotheek Newpharma in 2022 weer 30 procent méér probiotica verkocht dan het jaar voordien. “Diarree is terug van weggeweest”, zegt apotheker Carmen Laeremans van Newpharma. “Dat is vermoedelijk het gevolg van het opheffen van de barrièremaatregelen en het gedaalde verbruik van alcoholgel.”

Ook de verkoop van producten tegen reizigersdiarree of tourista zitten weer op het oude niveau. “Het advies is om toch nog altijd hydro-alcoholische gel mee te nemen, want het heeft duidelijk zijn impact. Diarree wordt vaak veroorzaakt door virussen, en die worden nu sneller overgedragen dan tijdens de covid-pandemie.”

Laeremans adviseert overigens om niet zomaar naar een geneesmiddel te grijpen. “Diarree is geen ziekte maar een symptoom, waardoor het verstandig is om eerst langs de dokter te gaan om de oorzaak ervan te achterhalen. Naast een gezonde en gevarieerde voeding kunnen probiotica helpen om je darmflora in evenwicht te houden.”

Vooral kinderen en ouderen riskeren sneller gedehydrateerd te raken bij diarree. Dat kan je merken aan het dorstgevoel, de donkerdere urine, prikkelbaarheid en dieper liggende ogen.