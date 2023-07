Beringen

De Opel Astra die woensdagnacht in de Pastorijstraat in Koersel werd gestolen is enkele straten verder teruggevonden. De familie Öz hoopt nu toch nog op vakantie te kunnen vertrekken. In de auto stak wel een vreemd souvenir, een reeks foto’s van een koppeltje. Het is niet duidelijk of dit koppeltje iets met de diefstal heeft te maken. De politie onderzoekt de zaak.