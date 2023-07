Axelle (23) was drie jaar dakloos, nu wil ze Miss België worden: “Ik had alleen mijn jas om me warm te houden in de vrieskou”

Met Miss België associeer je glitter en glamour, maar in het leven van Axelle Rimanque (23) was daar tot voor kort geen sprake van. De Leuvense werkt nu in een tewerkstellingbedrijf voor de horeca, maar aan de kranten van Sudpresse vertelt ze dat haar leven niet altijd over rozen gegaan is.

“Drie jaar lang heb ik geen vaste verblijfplaats gehad en sliep ik in verschillende opvangplaatsen, bij vrienden en zelfs buiten”, zegt ze. “Dat heeft allemaal te maken met problemen die ik met mijn familie gekend heb. Ik moest thuis al weg op mijn 18de. Mijn toenmalig vriendje werd bij hem thuis ook buitengezet. Ik was dus niet alleen.”

De twee sliepen waar ze maar konden, bij vrienden en familie. “Ik heb me toen aangemeld bij het OCMW. Niet lang daarna ging ik uiteen met mijn vriend. Bij mijn nieuwe lief kon ik dan wel slapen, tot diens stiefvader me daar niet meer wilde. Dan heb ik in parken geslapen, in de vrieskou, met alleen een jas om me warm te houden.”

Soms sliep ze ook in de auto van haar vriend, vertelt Axelle, zolang de stiefvader het maar niet zag. Via een opvangcentrum ging het dan naar de oma van haar vriendje, die haar hielp. “Na twee maanden had ik een vaste job, een appartement en mijn eigen leven. Ik ben haar zo dankbaar.”

