Hij kan het nog steeds: Zlatan Ibrahimovic is zijn acrobatische voetbalkunstjes duidelijk nog niet verleerd

“Voor altijd jong”, schrijft Ibrahimovic op sociale media. In een video vanop vakantie toont de Zweedse superster dat hij ook na zijn recent aangekondigde voetbalpensioen nog steeds een ware atleet is. De omhaal doet ons spontaan terugdenken aan zijn weergaloze doelpunt tegen Engeland tijdens een oefeninterland in 2012.

Op de laatste speeldag van de Serie A vorig seizoen maakte Zlatan Ibrahimovic bekend dat hij zijn schoenen na een roemrijke carrière aan de haak hangt. “Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal, en niet alleen van jullie. Er zijn nu te veel emoties, forza Milan en tot ziens”, zei Ibrahimovic in de microfoon op het veld in San Siro. Ibrahimovic keerde in 2019 terug naar AC Milan, maar afgelopen seizoen kwam de spits door aanhoudend blessureleed nauwelijks aan de bak.

Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 ook al voor AC Milan. Daarnaast heeft hij ook een verleden bij Ajax, Juventus, Inter Milaan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United. Hij werd twee keer kampioen in Nederland, één keer in Spanje, vier keer in Frankrijk en maar liefst vijf keer in Italië. Tussen zijn tijd bij Manchester United en zijn terugkeer naar Milaan speelde hij van maart 2018 tot november 2019 ook in de MLS voor Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic verzamelde 122 caps voor Zweden, waarvoor hij 62 doelpunten maakte. In maart kwam de spits voor het laatst in actie voor zijn land, hij speelde toen 17 minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels (0-3 nederlaag).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen