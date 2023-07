Tumult in het Anderlecht-vak: gemoederen lopen al hoog op tijdens eerste competitieduel tegen Union

Bij Anderlecht kunnen ze niet tevreden terugblikken op de eerste helft. In het uitvak leidden de eerste 45 minuten dan ook tot heel wat gemor. In het slot van de eerste helft kwam het bij de Anderlecht-supporters zelfs tot een opstootje tussen de eigen fans. De aanwezige stewards konden het brandje al bij al snel blussen.

Aan het einde van de eerste helft was er al een eerste incident. Gefrustreerde fans van paars-wit gingen op de vuist met stewards. De situatie was vrij snel onder controle, maar na het laatste fluitsignaal werd het toch even spannender voor de stewards. Enkele tientallen fans van Anderlecht waren razend na de nederlaag en probeerden uit frustratie dan maar het veld en het supportersvak van Union te bestormen. Eén supporter geraakte op het veld, maar kon al snel weer achter de hekken worden geplaatst. Een vijftal anderen geraakte over het hek richting thuisvak, maar de stewards waren massaal paraat.

Toen de spelers van Anderlecht na de wedstrijd hun aanhang gingen bedanken, werden ze niet op applaus getrakteerd. Er klonk alleen maar boegeroep, supporters maakten een wegwerpgebaar of staken hun duim omlaag. De sfeer was grimmig en de spelers van paars-wit bleven wijselijk op afstand. De RSCA-fans trokken ook stevig aan het doelnet, dat het ei zo na begaf.

Na afloop was er nog gedoe rond het stadion. Een uur na de wedstrijd mochten de spelers van de beveiliging nog altijd niet richting bus, omdat er nog te veel tumult was aan de uitgang van het stadion. Het is duidelijk dat Anderlecht de komende weken punten nodig heeft om de fans te sussen. Na de elfde plaats van vorig seizoen is het geduld op. Als er volgende zondag ook van Antwerp verloren wordt, dan zitten er hete weken aan te komen.