REACTIES. Nieuwkoop: “We gaan op ons elan van de voorbije jaren verder”, Kasper Dolberg onthoudt vooral de tweede helft: “Daarop kunnen we verder bouwen”

Kasper Dolberg: “We kunnen bouwen op onze tweede helft”

“De eerste helft was teleurstellend en gewoonweg niet goed genoeg”, gaf de nieuwe spits van Anderlecht toe. “In de tweede periode hebben we meer kansen gecreëerd en voetbalden we beter uit. Daarop kunnen we verder bouwen. Het is lastig om te zeggen waarom we zo slap gestart zijn. Union was vanaf minuut 1 sterk, dat wisten we vooraf, maar de eerste helft heeft ons de das om gedaan”, sloot Dolberg af.

Ook Anders Dreyer zag dat het na de pauze beter liep bij Anderlecht. “In de tweede helft waren we beter aan de bal. We konden onder de druk uit voetballen en we creëerden meer kansen. De eerste helft speelden we te vaak met de lange bal. Na de rust was er meer beweging en dat leidde tot kansen. We zijn niet blij met dit resultaat, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Het seizoen is nog lang.” Ook de linkspoot liet zijn licht schijnen over het slappe begin. “We wisten hoe Union ging starten. Dat hadden we vooraf geanalyseerd. Nu kijken we vooruit naar de volgende wedstrijd.”

Alexander Blessin: “We speelden een fantastische eerste helft”

Alexander Blessin verscheen met zijn valies op de persconferentie na de zege tegen Anderlecht. Zijn vrouw en kinderen zaten tijdens de wedstrijd in het stadion en zagen Blessin live zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Union winnen. “We speelden een fantastische eerste helft”, aldus de coach van Union. “Tactisch deden we alles goed en ook onze druk was goed. Dit was teamwork. De tweede goal had zeker vroeger kunnen vallen. In de tweede helft kregen we het moeilijker, maar dat is normaal. We zitten pas in de vierde week sinds ik hier ben dus het is logisch dat Anderlecht in de tweede helft iets sterker was. Maar uiteindelijk heb ik maar twee kansen van Anderlecht gezien. We hadden alles onder controle.”

Blessin wilde liever niet op individuele prestaties ingaan, maar voor zijn diepe spits en landgenoot Dennis Eckert maakte hij een uitzondering. “Hij kende twee lastige seizoenen met weinig speelminuten. Ik heb hem in de voorbereiding gezegd dat hij hard moest werken en veel moest bewegen op het veld. Dat heeft hij de voorbije weken in oefenwedstrijden gedaan en zo krikte hij zijn zelfvertrouwen op. Dat was er tegen Anderlecht aan te zien, bovendien verrichtte hij veel werk tijdens de wedstrijd.”

Union start dus met drie op drie en een zevende zege op een rij tegen stadsrivaal Anderlecht. Nu is het voor Blessin even tijd om van de zege en van zijn familie te genieten. Terecht, want de Duitser heeft zijn start bij Union niet gemist.

Dennis Eckert Ayensa: “De coach spreekt ook Duits en dat helpt”

Eckert Ayensa bedankte meteen voor zijn basisplaats. De spits opende in de eerste helft de score met een mooi doelpunt. “Het was een belangrijke overwinning. We hebben een nieuwe trainer en moesten veel gevestigde waarden vervangen. Daardoor wisten we dat het een moeilijke partij zou worden. Ik ben erg blij dat ik het team kon helpen met mijn doelpunt.” Ayensa blikte ook nog even terug op het afgelopen seizoen. “Ik had veel last van blessures en kreeg niet veel vertrouwen van de trainer. De nieuwe coach spreekt ook Duits en dat helpt zeker”, lachte de spits. “De laatste weken hebben we zijn systeem leren kennen en kregen we de basis mee. Het is fysiek zwaarder dan onder de vorige coaches, maar als we dit negentig minuten kunnen volhouden, dan zijn we echt gevaarlijk”, waarschuwde de Duitser.

En ook Bart Nieuwkoop zag dat het weer goed draaide bij Union. “Als je deze intensiteit brengt, maakt het niet uit wie er op het veld staat”, reageerde de rechtsback gevat toen hij werd gevraagd hoe ze de uitgaande transfers hadden opgevangen. “Ik ben het meest tevreden over de energie die we brachten, zeker in de eerste helft.” De Nederlander schrok ook wel een beetje van de start van de bezoekers. “Ik was een beetje verrast, ja. Je speelt tenslotte tegen Anderlecht, maar het was vooral lekker om terug de energie te voelen in het stadion. We gaan gewoon verder op ons elan van de voorbije drie jaren.” Morgen zal alleszins een beetje pijn doen als we hem mogen geloven. “Ik zal zeker iets stijver dan anders uit bed komen. De eerste competitiewedstrijd is altijd pittig”, sloot Nieuwkoop af.