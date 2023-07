Twintiger valt uit de lucht na veroordeling voor diefstallen en wijst naar dubbelganger: “Ze lijken inderdaad erg op elkaar”

Een twintiger is verzeild geraakt in een bizar juridisch verhaal. Bij verstek kreeg hij een celstraf met uitstel voor diefstallen, iets wat hij zelf ontkent. Hij vecht het vonnis nu aan en vingerafdrukken geven hem alvast gelijk. Donderdag stond hij opnieuw voor de rechter om zijn onschuld te bewijzen.

Al maanden leeft Pieter* uit Gent in onzekerheid. In maart kreeg hij van een deurwaarder plots een vonnis overhandigd. Voor diefstallen met geweld in de Fnac en één in sportwinkel Snipes in de Veldstraat was hij bij verstek veroordeeld tot zes maanden celstraf met uitstel en een boete van 208 euro. Daarna volgden tot zijn verbazing nog dagvaardingen voor gelijkaardige feiten.

De Gentse twintiger tekende verzet aan tegen het eerste vonnis, want hij ontkende namelijk de feiten met klem. Een bizar verhaal volgde. “Tijdens het verhoor na de diefstallen is de echte dief bijgestaan door een tolk Frans”, legde zijn advocaat Samir Benhaddouche uit. “Mijn cliënt is nooit verhoord, was op het moment van de feiten aan het werk en spreekt perfect Nederlands.”

Vingerafdrukken

Dat Pieter als verdachte wordt aanzien, heeft volgens de rechtbank misschien te maken met het verlies van zijn identiteitskaart. “Mogelijk vond de dief die en heeft hij zich voor mijn cliënt uitgegeven. Op camerabeelden van het verhoor is te zien dat ze inderdaad erg op elkaar lijken. Maar bijkomend onderzoek via vingerafdrukken toont aan dat het om twee verschillende personen gaat.”

Op 20 juli sprak de Gentse rechter hem voor de twee diefstallen in de Veldstraat daarop vrij. Maar daarmee was de kous nog niet af. Voor de andere diefstallen liep nog een procedure. Pieter stond zo donderdag nogmaals voor de rechter, maar de procureur was alvast duidelijk. “Ik vorder de vrijspraak.” Op 3 augustus valt het vonnis en hoopt de Gentenaar van deze nachtmerrie af te zijn.

*Pieter is een fictieve naam.